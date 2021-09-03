İspark neden zarar ediyor?

Ekrem İmamoğlu'nun yönetime geçmesiyle İspark'taki zararı 24 TV ekibine anlatan eski İspark çalışanları, "Bu gidişle çalışanlarına maaş bile ödeyemeyecekler. 2 yıl daha İmamoğlu kalırsa büyükşehir diye bir şey kalmayacak." ifadesinde bulundu.

İSPARK'IN 2020 YILI SONU İTİBARI İLE 100 MİLYON ZARARI VAR

Ekrem İmamoğlu seçim öncesi, "İspark niye zarar etsin? Biz bununla uğraşıyoruz." dedi. Ancak seçimi kazandı sonrasında ise İspark sürekli zarar açıklamaya başladı. AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu'ya göre bu yıl rekor zarar bekleniyor.

PEKİ NE DEĞİŞTİ DE ŞİRKET ZARAR EDER HALE GELDİ

Para basması gereken İspark batıyor. Eski şirket çalışanı, "Sen her lokasyona CHP ile İYİ Parti'nin gençlik kollarından ve HDP'nin kadın kollarından birini alırsan böyle batmak zorunda kalırsın. Hizmet de edemezsin, batmak zorunda kalırsın" dedi.

Yaşananları en iyi bilenler eski İspark çalışanları işten atılanlar, liyakat diye gelen İmamoğlu'nun partizanca atamalar yaptığını düşünüyorlar.

"BİZİM DÖNEMİMİZDE KARDAYDIK"

2005 yılından itibaren 2019 yılına kadar kendi öz sermayesiyle yatırım yapmasına rağmen hiçbir dönem zarar etmediğini belerten eski yönetici "Ne hikmetse bu dönem yatırım yapılmamasına rağmen zarar ediliyor. Geçmişte hem para kazanan hem de yatırım yapan bir şirketi nasıl bir akılla zarar ettirirler anlamak mümkün değil" dedi.

Hakketmeyen insanların yönetici yapıldığını belirten eski İspark yöneticisi, "Beyaz yakalıları çoğalttılar, parti kadrolarından gelenleri hemen uzman olarak şef olarak işe başlattılar. Biz ayrıldıktan sonra kasada para vardı. Algı yapmışlardı bizim dönemimizde zarar ediyorlar diye ne oldu?" diye sordu.

VATANDAŞ DA TEPKİLİ

Böylesi bir kurumun zarar etmesine inanamayan vatandaşlar, "Halkın malı olduğu için bunu iyi denetlemek lazım. Görevini yapamayan bırakacak. İspark nasıl zarar eder? İspark'ın zarar etmesi büyük handikap. Orada bir filmler dönüyor. Eğer bu paralara İspark batıyorsa bunu bir düşünsünler. Bunlara oy verenler de düşünler" diyerek tepki gösterdi