İspanya'dan Filistin için çözüm çağrısı

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İsrail-Filistin çatışmasını "kesin olarak çözmenin tek yolunun" iki devletli çözüm olduğunu ifade ederek, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne insani yardımların girişine izin verilmesi çağrısı yaptı.

İspanya'nın Europa Press haberine göre, Sanchez, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen Berlin Süreci Liderler Zirvesi kapsamında Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Charles Michel, AB üye ve Batı Balkan ülke liderleriyle bir araya geldi.

Sanchez, toplantı öncesinde yaptığı konuşmada, Zirve'nin "diyaloğun ve komşular arası iş birliğinin işe yaradığı ve farklılıkların üstesinden gelinebileceğini gösterdiğini" ifade ederek, benzer adımların İsrail-Filistin çatışması için de atılması gerektiğini belirtti.

"Uzlaşmanın uzun vadeli tek çözüm olduğunu" kaydeden Sanchez, şiddet ve çatışma dilinin AB'nin savunduğu değerlerin tam tersi olduğunu vurguladı.

"Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırısına karşı birlikteliğimizi yinelemek istiyorum. İsrail'in uluslararası ve insani hukuka saygı çerçevesinde kendini savunma hakkı vardır. Aynı zamanda sivillerin korunması ve özellikle Gazze Şeridi'ndeki ihtiyaç sahiplerine uluslararası yardım ulaştırılması esastır." diye konuşan Sanchez, bölgede "şiddetin tırmanmasını önlemek ve barışı sağlamak" için çalışılması gerektiğini aktardı.

Sanchez, İsrail ve Filistin arasındaki çatışmayı "kesin olarak çözmenin tek yolunun iki devletli çözüm" olduğunu savunarak, böylece iki devletin "barış ve güvenlik içinde birlikte yaşayabileceğini" kaydetti.

İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 291'i asker 1300 İsraillinin öldüğü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 2 bin 750 kişinin öldüğünü, 9 bin 700 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 58 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 1250 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında ayrıca 11 gazeteci yaşamını yitirmişti.

Lübnan'ın güneyindeki İsrail sınırında 8 Ekim'den bu yana Hizbullah ve İsrail ordusu arasında çıkan çatışmalarda ise şu ana kadar 3 sivil ile 4 Hizbullah milisi ve 2 Filistin İslami Cihad Hareketi üyesi öldü. Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri öldü.