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20 Nisan 2021 Salı 11:14:00 - Güncelleme:20 Nisan 2021 Salı 11:15:00

İspanya basını yazdı: Türk İHA'ları dengeleri bozdu

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Türk İHA ve SİHA'lar kazanılan zaferlerin ardından dünya basınının gündeminden de düşmüyor. Son olarak, İspanya medyasında yer alan Türk İHA'ları için, "Türk insansız hava araçları dünyayı fethediyor. Dengeleri bozdu" ifadeleri kullanıldı.

Türk İHA ve SİHA'lar kazanılan zaferlerin ardından dünyanın dikkatini çekmeye devam ediyor. Türk SİHA'ları, son olarak İspanyol gazetesi El Periódico'da kendine yer buldu.

Yeni Şafak'ın haberine göre Barcelona merkezli İspanyol gazetesi El Periódico'da, "Türk insansız hava araçları dünyayı fethediyor" başlıklı bir yazı kaleme alındı.

Yazıda, Türk İHA/SİHA'larının Libya, Suriye ve Karabağ'daki kullanımı üzerinde durularak şu ifadelere yer verildi:

DÜZİNELERCE RUS UÇAKSAVAR SİSTEMİNİ İMHA ETTİ

"Türk güçleri, Esed rejiminin saldırılarını birkaç gün içinde tamamen durdurdu. Çok sayıda tank ve topçu parçasına ek olarak düzinelerce Rus uçaksavar sistemi imha edildi.

Türkiye'nin başarısının bir sırrı vardı. Savaşın anahtarı olduğu kanıtlanan bir silah: son teknoloji dronlar. Türkiye'nin bu insansız hava araçlarını etkili bir şekilde kullanması, savaşın ne olduğunu değiştirmeye yardımcı oluyor.

HAFTER'İ ATEŞKES İMZALAMAK ZORUNDA BIRAKTI

Suriye'de olduğu gibi Libya'da da Türk İHA'larının kullanımı her şeyi değiştirdi. Hafter güçleri, halen devam eden bir ateşkes imzalamak zorunda kaldı.

Bayraktar İHA'lar, Türkiye'nin askeri gücünü hızlı ve ucuz bir şekilde projelendirmek için önemli bir araç. Şimdiye kadar maksimum propaganda etkisi yaratacağı çatışmalarda kullanıldı.

TÜRK İHA'LARI KARABAĞ'DA DENGEYİ BOZDU

Türk İHA'larının dengeyi bozduğu bir diğer yer Karabağ Savaşı oldu. Azerbaycan tarafının Türk İHA'larına güveni o kadar büyüktü ki birçok asker savaştaki görevlerinin sadece insansız hava araçlarının saldırmasını beklemek olduğunu düşünüyorlardı.

BAYRAKTAR RUSLARIN SALDIRISINI ZAYIFLATABİLİR

Ukrayna sınırında Rus askerlerinin konuşlandırılmasıyla karşı karşıya kalan Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelensky, geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etti.

Amaç, Türk İHA'sı satın almaktan başka bir şey değildi. Bayraktar, Ukrayna Ordusu'na Rusya destekli ayrılıkçı güçlerin saldırısını zayıflatabilecek taktik bir savunma aracı verebilir."

Etiketler : ispanya ispanya basını siha türk ihaları
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