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17 Haziran 2019 11:58 | Pazartesi

İsmail küçükkaya'nın "Sayıştay yalanlamadı" dediği raporu Sayıştay 25 gün önce yalanladı

Dün akşam canlı yayında Ekrem İmamoğlu'nun "Sayıştay raporu" diye anlattığı, İsmail Küçükkaya'nın ise "Yalanlamadı" dediği raporlar ve rakamlar Sayıştay tarafından 23 Mayıs tarihinde bir açıklama yapılmış ve haberlerin yalan olduğu açıklanmıştı. Binali Yıldırım'da bunların yalan olduğunu dün akşam bir kez daha söyledi.

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu ile ortak yayında soruları yanıtlayan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "(İBB ile ilgili Sayıştay raporu iddiası) Öyle bir şey yok kısacası yalan" şeklinde konuştu.

"DEFALARCA YALANLANDI"

Binali Yıldırım, "İsmail Küçükkaya'ya siz raporları gördünümüz mü?" diye sorduktan sonra "Öyle bir rapor yok sade küçük bir usulsüz işlemde bahsediliyor. Bu defalarca yalanlandı." diye konuştu.

SAYGINLIK ZEDELENİYOR

Sayıştay Başkanlığı'nca bazı basın yayın organlarında, Sayıştay raporları dayanak gösterilmek suretiyle 2014 ve 2019 yılı karşılaştırılarak bazı belediyelerin zarar ve borçlarına ilişkin açıklama ve değerlendirmeler içeren maksatlı ve gerçekle bağdaşmayan haberlere yer verildiği belirtilerek, Sayıştay raporlarında yer almayan bilgilerin, Kurumun adı kullanılarak basın yayın organlarında yer almasının, kamuoyunun yanlış bilgilendirilmesine yol açtığı ve Sayıştay'ın saygınlığını zedelediği bildirildi.

İşte Sayıştay Başkanlığı tarafında 23 Mayıs tarhinde yapılan açıklama:

Bazı basın yayın organlarında, Sayıştay raporları dayanak gösterilmek suretiyle 2014 ve 2019 yılı karşılaştırılarak bazı belediyelerin zarar ve borçlarına ilişkin açıklama ve değerlendirmeler içeren maksatlı ve gerçekle bağdaşmayan haberlere yer verildiği aktarıldı.

SÜREÇ HENÜZ BAŞLAMADI

Haberlerde yer alan açıklama ve yorumlarda 2019 yılı ile karşılaştırma yapıldığına dikkat çekilen açıklamada, "Oysa 2019 yılına ilişkin denetim süreci henüz başlamamıştır. 2018 yılı denetimleri ise henüz sonuçlanmamış olup bu yıla ilişkin raporlama süreci devam etmektedir. Dolayısıyla hem 2018 yılına hem de 2019 yılına ilişkin sonuçlanmış herhangi bir denetim bulunmamaktadır." ifadesi kullanıldı.

Geçmiş yıllara ilişkin denetim raporlarının ilgili kurumlarla ve kamuoyu ile paylaşıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"HABERLERE İTİBAR ETMEYİN"

"Sayıştay raporlarında, haberlerde yer aldığı şekliyle bir tespit veya değerlendirme bulunmamaktadır. Söz konusu haberlerde yer alan açıklama ve değerlendirmelerin kaynağı tarafımızca bilinmemekte olup Sayıştay raporlarından alınmış gibi gösterilmesi belli bir maksatla yapılmıştır ve gerçekle bağdaşmamaktadır. Sayıştay raporlarında yer almayan bilgilerin Kurumumuzun adı kullanılarak basın yayın organlarında yer alması, kamuoyunun yanlış bilgilendirilmesine yol açtığı gibi Sayıştayın saygınlığını da zedelemektedir. Yayıncılık etiği ile bağdaşmayan, kamuoyunu yanıltıcı bu tür haberlere itibar edilmemesi hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur."

(Ahaber)

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