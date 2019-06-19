Canlı yayın öncesi İmamoğlu'yla otelde buluştuğunun görüntüleri ortaya çıkan İsmail Küçükkaya, Yıldırım cephesinin haberi vardı diyerek kendini savundu. Ancak Yıldırım'ın danışmanı, "Yüz yüze görüştüğünü sonradan öğrendim" dedi. Tüm bu açıklamaların ardından vatandaşlar İsmail Küçükkaya ve Ekrem İmamoğlu otel görüntüleri yayınlandı mı? sorusunun yanıtı araştırmaya başladılar. Başkan Erdoğan, İmamoğlu ve Küçükkaya'nın ortak yayın öncesi görüşmelerine ilişkin görüntülere dikkat çekerek: Yarın medyada çok önemli bir şey göreceksiniz dedi. İsmail Küçükkaya ve Ekrem İmamoğlu otel görüntülerine haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler...

İSMAİL KÜÇÜKKAYA VE EKREM İMAMOĞLU OTEL GÖRÜNTÜLERİ YAYINLANDI MI?

İsmail Küçükkaya ve Ekrem İmamoğlu otel görüntüleri henüz yayınlanmadı. İsmail Küçükkaya ve Ekrem İmamoğlu otel görüntüleri yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

BANA BİLGİ VERMEDİ

Ordulu STK'larla görüşme sonrası soruları cevaplayan Yıldırım, "Rakibim Ekrem Bey'in tarihi buluşma öncesi, yüz yüze bir otelde danışmanlarıyla birlikte bir araya gelmiş olması gayriahlaki bir durumdur. Bunu kamuoyundan gizlemiş olmaları da ayrıca bir felakettir" dedi. Yüz yüze görüşme konusunda İsmail Küçükkaya'dan kendisine bir talep gelmediğini dile getiren Yıldırım, şöyle devam etti:

"Telefonda görüştüm. Ancak bana yüz yüze görüştüğü konusunda da bir bilgi vermedi. Burada açıkça bir eşitsizlik vardır. Eşitsizliğin ötesinde de burada bir gayrimeşru durum vardır. Ben Ekrem İmamoğlu'na, rakibime buradan sesleniyorum: Böyle bir görüşmeyi neden kamuoyu ile paylaşmadınız? Yayın öncesi yaptığınız bu görüşmeyi neden gizlediniz? Bunun cevabını rakibimden bekliyorum. Moderatör İsmail Küçükkaya, '2-3 dakika bu görüşme sürdü.' dedi. Gerçekte bu görüşme ne kadar sürmüştür? Onu da kamuoyu ile paylaşmasını bekliyorum."

'İMAMOĞLU'YLA BULUŞTUM' DEMEDİ

Yıldırım’ın danışmanı Ömer Sertbaş, moderatör İsmail Küçükkaya’nın ‘Yayın öncesi Yıldırım’ın danışmanını aradım’ ifadesine yanıt verdi: "Ben moderatör açıklandıktan sonra salı günü İsmail Bey'le görüştüm, 15-20 dakika konuştuk. Programın detayı ve konu başlıklarıyla ilgili herhangi bir şey görüşmedik. Daha sonra hiçbir görüşmemiz olmadı. Cumartesi akşamı bana İsmail Bey'in Marmara Oteli'nde Ekrem Bey'le görüştüğü şeklinde duyum geldi. Gece İsmail Bey'i aradım. Kendisi de görüşmeyi danışmanıyla yaptığını söyledi. 'Ben Ekrem İmamoğlu'yla yüz yüze görüştüm' demedi, 'danışmanıyla görüştüm' dedi. Onun üzerine madem Ekrem İmamoğlu ile görüştün de Binali Bey'le niye görüşmedin? Kendisi Binali Bey'le bunun üzerine 4-5 dakikalık bir telefon görüşmesi yaptı."