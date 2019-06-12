İsmail Küçükkaya, İmamoğlu'nun iddiasını yalanladı
Ekrem İmamoğlu'nun NTV'de gündeme getirdiği "Binali Yıldırım soruları önceden görmek istedi" iddiasını moderatörlük yapacak olan İsmail Küçükkaya yalanladı. Binali Yıldırım da sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak, İmamoğlu'nun özrü dilemesini istedi.
CHP adayı Ekrem İmamoğlu NTV - Star TV ortak yayınında soruları yanıtladı. İmamoğlu programda, "Binali Yıldırım ortak yayın öncesinde soruları önceden görmek istedi" dedi.
Bu iddiayı ilk yalanlayan ise ortak yayında moderatörlük yapacak olan gazeteci İsmail Küçükkaya oldu. İsmail Küçükkaya, soruların istendiğine dair iddiaların doğru olmadığını belirtti.
Cumhur ittifakı adayı Binali Yıldırım da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İmamoğlu'nu, doğruluğu olmayan bir iddiayı gündeme getirdiği için özür dilemeye çağırdı ve "Bunun adı basitliktir" dedi.
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