İsmail Demir'den 'ANADOLU' paylaşımı! Son aşamaya geçildi

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, ANADOLU gemisiyle ilgili görüntüler paylaştı, güzel gelişmeyi duyurdu.



Projenin son aşaması olan Deniz Kabul Testlerine başlandığını duyuran Demir, çeşitli sistemler için testlerin de icra edildiğini açıkladı.

İsmail Demir'in açıklaması şöyle; Artık geri sayıma geçtik! ANADOLU gemimizde projenin son aşaması olan Deniz Kabul Testlerine başladık ve çeşitli sistemler için testler icra ediyoruz. Doğrulama ve sertifikasyon faaliyetlerinden sonra envantere alacağımız ANADOLU'yla denizlerdeki gücümüze güç katacağız