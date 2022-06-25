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25 Haziran 2022 Cumartesi 16:15:00 - Güncelleme:25 Haziran 2022 Cumartesi 16:15:00

İsmail Demir'den 'ANADOLU' paylaşımı! Son aşamaya geçildi

Kaynak: AA

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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, sosyal medya hesabından ANADOLU gemisiyle ilgili yaşanan güzel gelişmeyi duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, ANADOLU gemisiyle ilgili görüntüler paylaştı, güzel gelişmeyi duyurdu.

Projenin son aşaması olan Deniz Kabul Testlerine başlandığını duyuran Demir, çeşitli sistemler için testlerin de icra edildiğini açıkladı.

İsmail Demir'in açıklaması şöyle; Artık geri sayıma geçtik! ANADOLU gemimizde projenin son aşaması olan Deniz Kabul Testlerine başladık ve çeşitli sistemler için testler icra ediyoruz. Doğrulama ve sertifikasyon faaliyetlerinden sonra envantere alacağımız ANADOLU'yla denizlerdeki gücümüze güç katacağız

Etiketler : cumhurbaşkanlığı ismail demir anadolu uçak gemisi
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