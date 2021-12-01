İsmail Demir: Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na KAPLAN STA'nın yeni teslimatları yapıldı

Silah Taşıyıcı Araçlar Projesi kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na KAPLAN STA'nın yeni teslimatları yapıldı.

Silah Taşıyıcı Araçlar Projesi kapsamında Türkiye'nin öncü zırhlı araç üreticilerinden FNSS tarafından üretilen KAPLAN STA'nın Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na yeni teslimatları gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, KAPLAN STA'nın gerçekleştirilen yeni teslimatlarını, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu.

SSB Başkanı Demir tarafından yapılan paylaşımda, "Tank Avcısı KAPLAN STA! Silah Taşıyıcı Araçlar Projesi kapsamında KKK'ya KAPLAN aracımızın yeni teslimatlarını yaptık." ifadelerine yer verildi.

KAPLAN STA'NIN ÖZELLİKLERİ

KAPLAN STA; muhabere ağırlığına bağlı olarak 21 Bg/ton güç ağırlık oranında, otomatik şanzımanlı, ana muharebe tankları ile ortak hareket yeteneğine sahip yeni nesil zırhlı muharebe aracı olarak biliniyor. Araç farklı alt sistemlerin entegre edilmesi suretiyle her türlü görevi yerine getirmeye olanak sağlayan platform tasarımına sahip.

KAPLAN STA; paletli, 5 yol tekerlekli, düşük silüetli, soğuk ve sıcak iklim koşullarında, çamurlu/engebeli arazilerde, asfalt veya stabilize yollarda yüksek hızlı hareket yeteneğine sahip ve gelişmiş süspansiyon palet sistemi araçta oluşan titreşimi azaltmaya ve yol tutuşunu artırmaya yönelik olarak tasarlandı. Araca giriş ve çıkışlar, arkasında yer alan hidrolik rampa veya rampa üzerindeki personel kapısı ile sağlanıyor. Güç grubunun bakım ve onarımı, kabine erişim sağlayan araç içerisindeki ve ön kısımdaki kapaklar aracılığı ile yapılıyor. Araç içerisinden izole edilmiş ve zırh plakasıyla ayrılmış iki adet zırhlı yakıt tankı, ağırlık dengesi ve personel güvenliği açısından aracın arka tarafında yer alıyor.

KAPLAN STA, amfibi özelliğine sahip sınıfındaki az sayıdaki araçlardan biri olarak öne çıkıyor. Araç arkasında yer alan iki adet su itki sistemi sayesinde derin ve akıntılı sularda operasyon yapmaya izin veriyor. Bununla birlikte kullanıcıya su kenarında hiçbir hazırlık yapmadan suya girebilme imkânı da veriyor. KAPLAN STA aracının gövdesi, balistik malzemelerden, balistik kaynak tekniği ile birleştirilerek imal ediliyor. Gövde su sızdırmaz olup, kapaklar ve tapalar su sızdırmaz contalı olarak göze çarpıyor. Güç grubu kabini ile genişletilmiş sürücü bölmesi aracın ön kısmında yer alırken nişancı ve komutan mahalleri aracın orta kısımda bulunuyor. Geriye kalan arka kısımda ise nişancı yardımcısı ve ilave personel bölümü yer alıyor.

Sürücüye, araç içerisinden dışarıyı izleme ve çepeçevre görüş imkanı sağlayan lazer korumalı cam periskoplar mevcut. Sürücünün karanlıkta araç kullanımına imkan sağlayan sürücü termal kamera sistemi de bulunuyor.