Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir böyle duyurdu: Hayırlı olsun

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05 Şubat 2022 Cumartesi 16:00:00 - Güncelleme:05 Şubat 2022 Cumartesi 16:00:00

İsmail Demir böyle duyurdu: Hayırlı olsun

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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, CATS kameralı BAYRAKTAR TB2 SİHA'lardan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na yeni teslimatların yapıldığını açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Baykar üretimi Türk SİHA'sı BAYRAKTAR TB2'lerden Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na yeni teslimatların yapıldığını duyurdu.

Demir Twitter hesabından şöyle yazdı:

Etiketler : ismail demir siha bayraktar
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