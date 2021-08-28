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28 Ağustos 2021 Cumartesi 23:05:00 - Güncelleme:28 Ağustos 2021 Cumartesi 23:05:00

İslamofobi yeniden hortladı: Çirkin yakıştırma görevinden etti

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Fransa'nın başkenti Paris'in banliyölerinden Saint-Denis'in Belediye Başkanı Mathieu, 20 Haziran'da düzenlenen bölgesel seçimlerin ilk turunda Hanotin'ın özel kalem müdürü Frederic Bonnot, başörtülü kadına çirkin bir yakıştırma yaparak 'yarasaya' benzetmişti. Bonnot'u geçen ay 3 gün görevinden uzaklaştıran ancak Saint-Denis sakinlerinin bu cezayı yetersiz bulması ve sert tepki göstermesinin ardından belediye başkanı, Bonnot'u 31 Ağustos'tan itibaren görevinden almaya karar verdi.

Le Parisien gazetesinin haberine göre, 20 Haziran'da düzenlenen bölgesel seçimlerin ilk turunda özel kalem müdürü Bonnot'un sandıkta görev yapan başörtülü bir kadını "yarasaya" benzetmesi tepkilere neden oldu.

Belediye Başkanı Hanotin, tepkilere yanıt vererek başörtülü kadına destek verdi.

Saint-Denis'de 8 Temmuz'da belediye binasının önünde başörtülü kadının hakarete maruz kaldığı olay protesto edilmiş, Bonnot'un görevinden alınması talep edilmişti.

Etiketler : fransa islamofobi le parisien
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