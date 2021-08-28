İslamofobi yeniden hortladı: Çirkin yakıştırma görevinden etti

Le Parisien gazetesinin haberine göre, 20 Haziran'da düzenlenen bölgesel seçimlerin ilk turunda özel kalem müdürü Bonnot'un sandıkta görev yapan başörtülü bir kadını "yarasaya" benzetmesi tepkilere neden oldu.



Belediye Başkanı Hanotin, tepkilere yanıt vererek başörtülü kadına destek verdi.

Saint-Denis'de 8 Temmuz'da belediye binasının önünde başörtülü kadının hakarete maruz kaldığı olay protesto edilmiş, Bonnot'un görevinden alınması talep edilmişti.