‘İslam Dünyası Gençlik Başkenti' Dakka etkinliklere başlıyor

İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) bünyesindeki 56 üye ülke tarafından 2020 yılı için ‘İslam Dünyası Gençlik Başkenti’ ünvanı Aralık 2019’da Bangladeş’in başkenti Dakka’ya verilmişti. Bu kapsamda yapılan etkinlik dizisinin ise Nisan 2020’de başlaması bekleniyordu. Ancak COVİD 19 pandemisi nedeniyle etkinlikler ertelendi. Bu süreçte etkinlik programı yeniden gözden geçirilerek, Bangladeş’in kurucusu Bangabandhu Şeyh Rahman’ın da yüzüncü doğum yılı da olan 2020 etkinliklerine 27 Temmuz’da başlanmasına karar verildi.



Açılış töreni ve sonrasında yapılacak etkinlikleri anlatmak üzere bugün Bangladeş Dışişleri Bakanı AK Abdul Momen, Bangladeş Gençlik ve Spor Bakanı Zahid Ahsan Russel, Bangladeş Gençlik ve Spor Bakanı Genel Sekreteri Akhter Hossain ve ICYF Başkanı Taha Ayhan’ın katıldığı bir basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya Bangladeş basını fiziksel, dünyanın önemli medya kuruluşları ise online olarak katıldı.

“BANGLADEŞ İÇİN HARİKA BİR FIRSAT”

Toplantıda konuşan ve ülkesinde 53 milyondan fazla genç olduğunu söyleyen Bangladeş Dışişleri Bakanı AK Abdul Momen, İKT Gençlik Başkenti olmalarının özellikle gençler arasında olumlu bir marka imajı yaratacağını söyledi. Bu ünvanın özellikle Bangladeş’in kurucusu Bangabandhu’nun yüzüncü doğum yılına denk gelmesinden memnuniyet duyduklarını da ifade eden Abdul Momen, bu kapsamda yapılacak etkinliklerin Bangaldeş’in olumlu imajını yansıtmak, gençlerin parlak çalışmalarını sergilemek ve paydaşlar arasında bilgi alışverişini sağlamak için harika bir fırsat olduğunun da altını çizdi. Bu kapsamda yapılan çalışmalarla ilgili ise Abdul Momen şu bilgileri aktardı:

“İslam Dünyası Gençlik Başkenti olmayı kutlamak ve dünyanın dört bir yanındaki gençlerin Bangladeş’e ilgisini artırmak amacıyla Küresel Bangladeş Gençlik (Y4GBD) adlı bir platform kurduk. Kalıcı hale gelecek bu platform, kamu diplomasisi için de bir araç olacak.“

“AMAÇ KARDEŞLİK BAĞLARINI GÜÇLENDİRMEK”

Müslüman gençlik çalışmalarının ve gençlik politikalarının geliştirilmesine katkıda bulunması açısından gençlik başkentinin çok önemli olduğunun altını çizen Bangladeş Gençlik ve Spor Bakanı Zahid Ahsan Russel, "Müslüman gençlere birbirleriyle tanışma ve dayanışmayı güçlendirme amacıyla bir yıl boyunca çeşitli gençlik etkinlikler yapacağız. Genç Liderler zirvesi, Kur’an-ı Kerim Tilavet Yarışması, Film Festivali, İİT Bilgi Yarışması, Sanat Sergisi, Münazara Yarışması, Gençlik Eğitim Kampı bu etkinliklerden birkaçı. Bir yıl boyunca hedefimiz bu etkinliklerle dünyanın çeşitli yerlerinden farklı kültürel geçmişe sahip gençler arasında iş birliğini geliştirmek, kardeşlik bağlarını güçlendirmek ve 'birlik' ruhunu teşvik etmek olacak."

HER ÜÇ KİŞİDEN BİRİ GENÇ

İslam dünyasında her üç kişiden birinin gençlerden oluştuğunun altını çizen ICYF Başkanı Taha Ayhan ise, yaptığı konuşmada şu noktalara değindi:

“Program, kültür, sanat, gençlik liderliği, eğlence ve kapasite geliştirme alanlarındaki etkinlik ve etkinliklerden oluşmakta ve bunların tümü, Müslüman gençliğin çıkarlarının ve yararlarının tüm yıl boyunca teşvik edilmesi ve kutlanması gerektiği anlayışıyla gerçekleştirilmektedir. ICYF olarak, İslam Dünyası Gençlik Başkenti'nin gençlerimize fikirlerini hem yerel hem de küresel düzeyde ifade etme, liderler ve uzmanlarla görüş, bilgi ve deneyim alışverişi yapma fırsatı sunan olağanüstü bir platform olduğuna inanıyoruz. Bunun için, 2020 yılı boyunca Dakka için sıralanan mükemmel programların tam da bunu yapacağına inanıyorum.”

Dakka İslam Dünyası Gençlik Başkenti 2020, Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina tarafından 27 Temmuz 2020 Pazartesi günü sanal açılış töreninde açılacak. Açılış programına İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Yousef bin Ahmad Al-Othaimeen, Katar Kültür ve Spor Bakanı Salah bin Ghanim Al Ali, Azerbaycan Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanı Azad Rahimov, ve İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) Başkanı Taha Ayhan ile çok sayıda devlet ve hükümet temsilcisinin katılması bekleniyor.

ZİRVEDE ADALET BAKANI GÜL DE KONUŞACAK

Bangladeş ‘İslam Dünyası Gençlik Başkenti’ etkinliklerinin ilki ise 27-28 Temmuz tarihleri arasında yapılacak ‘Uluslararası Genç Liderler Zirvesi’ ile başlayacak. Zirveye katılmak için 74 ülkeden bin 200’den fazla genç başvuruda bulundu. Bu başvurular arasından organizasyon komitesinin seçtiği 250 genç zirveye katılacak.

Zirve Bangladeş Gençlik ve Spor Bakanı Zahid Ahsan’ın konuşmasıyla başlayacak. UNDP Bangladeş Yerleşik Temsilcisi Sudipto Mukherjee, Hollanda’nın Bangladeş Büyükelçisi Harry Verweij, Bangladeş Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyon Başkanı Şeyh Fazle Fahim gibi isimlerin ilk gün konuşacağı zirvede COVİD 19 ile mücadele, iklim değişikliği, ulusal gençlik fırsatları teşvik paketi gibi konulara değinilecek.

İkinci gün ise insani haklara bakış, hesap verilebilirlik ve adalet, soykırım konuları ele alınacak. Zirvenin ikinci gününde konuşacak isimler arasında Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Bangladeş Dışişleri Bakanı Shahriar Alam yer alacak.

Program kapsamında dünyanın dört bir yanındaki gençler, Cox Bazaar’da Rohingya Kampı’nı sanal olarak ziyaret edecek. Zulüm gören insanların durumlarıyla ilgili bilgi alarak dünya çapında duyarlılığın artmasına katkıda bulunacak. Rohingya Kampı ziyareti Bangladeş Hükümeti, ICYF, UNHCR, IOM ve Cambridge Üniversitesi tarafından ortaklaşa koordine ediliyor.



