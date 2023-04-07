VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Her gün 22 bin çocuk yoksulluktan ölüyor! 100 milyondan fazla çocuk sokakta yaşıyor
"DSP de Cumhur İttifakı'na dahil oldu, çok kıymetli"
CHP İstanbul İl Başkanlığı yakınında ateş açan 4 kişi yakalandı
Adıyaman'da depremde yıkılan binanın yapı denetim sorumlusu tutuklandı
İsrail ordusu, yedek savaş pilotları ve İHA operatörlerini göreve çağırdı
Rusya'dan Filistin-İsrail sorunu için tam kapsamlı müzakere süreci önerisi
07 Nisan 2023 Cuma 16:15:00 - Güncelleme:07 Nisan 2023 Cuma 16:15:00

İslahiye'de enkaz kaldırma çalışmaları tamamlandı

Kaynak: AA

ABONE OL

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in İslahiye ilçe merkezinde, yıkılmış ve acil yıkılacak binalardaki enkaz kaldırma çalışmaları tamamlandı.

İslahiye Afet Koordinasyon Merkezi verilerinden derlediği bilgiye göre, Pazarcık ve Elbistan merkezli 6 Şubat'taki depremlerden sonra ilçede 18 bin 327 binada hasar tespit çalışması gerçekleştirildi.

İncelemelerde 5 bin 879 bina acil, ağır, yıkık ve orta hasarlı olarak tespit edildi.

İlçe merkezinde 242 binanın depremler sırasında yıkıldığı, 282 binanın ise acil yıkılması gerektiği belirlendi. Yıkılmış ve acil yıkılacak binaların enkazının kaldırılması için çalışma gerçekleştiren ekipler, 524 binanın enkaz kaldırma çalışmalarını tamamladı. Bu çalışmalar kapsamında 31 bin 154 kamyon seferiyle 236 bin 402 metreküp enkaz taşındı.

Öte yandan ilçe merkezinde depremlerde ağır hasar alan 19 binanın ise ekiplerin değerlendirmesi sonucu acil yıkılacak kapsamına alındığı ve bu binaların yıkımı için de işlemlerin başladığı öğrenildi.

Etiketler : islahiye deprem enkaz

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX