İŞKUR yaz dönemi öğrenci başvurusu nasıl yapılır? Sosyal Çalışma Programı başvuruları ne zaman? soruları gündemin en trend başlıkları arasında yer alıyor. İŞKUR ile 100 bin öğrencinin ilk kez sigortalı olacağı “hem sosyalleş hem de para kazan” sloganıyla başlattığı öğrenci çalışan seferberliği için başvurular alınmaya devam ediyor. Sosyal Çalışma Programı hakkında müjdeyi üniversitelilere Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk verdi. Sosyal Çalışma Programı'na açıköğretim, yüksek lisans ve doktora öğrencileri hariç akademik ortalaması 2 ve üzeri olan bütün üniversite öğrencilerinin başvurabilecek. İŞKUR yaz dönemi öğrenci başvurusu ve Sosyal Çalışma Programı'na dair tüm merak edilenleri sizler için araştırdık. İşte tüm merak edilenler..

İŞKUR YAZ DÖNEMİ ÖĞRENCİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İŞKUR yaz dönemi öğrenci başvurusu İŞKUR’un internet sitesi üzerinden kabul edilecek. Sosyal Çalışma Programları için başvurular, 28 Haziran’da sona erecek.Sosyal Çalışma Programları'na dahil olmak isteyen öğrencilerin ellerini çabuk tutmaları gerekiyor.

SOSYAL ÇALIŞMA PROGRAMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Sosyal Çalışma Programı başvuruları yarın sona erecek. Bu program sayesinde üniversite öğrencilerinin yaz tatillerini, sosyal sorumluluk bilinçlerini artırıp verimli bir şekilde değerlendirmeleri amaçlanıyor. Üniversite öğrencileri hem cep harçlıklarını çıkaracak hem de emekliliklerine sayılacak sigortalılıkları yapılacak.

ÖĞRENCİLER NE KADAR SÜREYLE ÇALIŞABİLECEK?

Sosyal Çalışma Programlarına (SÇP) temmuz, ağustos ve eylülde, 3 ay süreyle düzenlenecek. Program süresinin öğrencilerin tatil süresince kendilerine zaman ayırabilmeleri maksadıyla haftada 3 gün ile planlandı. SÇP ile öğrencilerin toplumsal faydanın yüksek olduğu hizmetlere katılarak iş tecrübesi edinecek. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Temmuz ayı itibarıyla başlayacak Sosyal Çalışma Programları ile asıl amaçlarının üniversite öğrencisi gençleri iş hayatına girişlerinde en az teknik beceriler kadar önemli olan takım içinde çalışma, organize olabilme, iletişim kurabilme, analitik düşünme gibi sosyal becerilerini geliştirerek mezun olduktan sonra iş hayatına girişlerini kolaylaştırmak olduğunu söyledi.

ÖĞRENCİLER HANGİ ALANLARDA ÇALIŞACAK?

Programlardan bu yaz döneminde en fazla 39, öğrencilik hayatı boyunca ise toplamda 90 gün faydalanılabilecek. Kültürel mirasın restorasyonu, korunması ve tanıtılması, kütüphanelerin bakımı ve düzeni, kamu kurumlarının kültürel ve sosyal hizmetlerinin desteklenmesi alanlarında Sosyal Çalışma Programları düzenlenecek.

SOSYAL ÇALIŞMA PROGRAMI MAAŞI NE KADAR?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “Öğrenciler programa katıldıkları her bir gün için 67,36 TL ödeme almaya hak kazanacak. Ayrıca katılımcıların çalıştıkları süre kadar emekliliklerine etki edecek sigortalarını karşılayacağız” dedi.