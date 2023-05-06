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06 Mayıs 2023 Cumartesi 08:41:00 - Güncelleme:06 Mayıs 2023 Cumartesi 08:41:00

İskenderun'da lodos hayatı olumsuz etkiledi

Kaynak: AA

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde, lodos nedeniyle deniz seviyesinin yükselmesi sonucu sahil bandındaki bazı caddeler su altında kaldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen İskenderun ilçesinde, akşam saatlerinde başlayan lodos, yaşamı olumsuz etkiledi.

Lodos nedeniyle deniz seviyesinin yükselmesi sonucu sahil kısmındaki Anıt Meydanı ile Atatürk Bulvarı'nda su birikintileri oluştu.

Rögarlar taşarken, su birikintileri nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Etiketler : Lodos Anıt Meydanı Atatürk Bulvarı
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