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13 Ağustos 2023 Pazar 17:10:00 - Güncelleme:13 Ağustos 2023 Pazar 17:10:00

İskenderun'da çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı

Kaynak: AA

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Amanos Dağları eteklerindeki Kaledibi Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 2 söndürme helikopteri, 6 arazöz ve 3 su tankı ile Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle alevler, büyümeden kontrol altına alındı.

Bölgedeki soğutma çalışması sürüyor.

Etiketler : Hatay Orman Yangını İskenderun
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