İskenderun'da çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı
Kaynak: AA
Hatay'ın İskenderun ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Amanos Dağları eteklerindeki Kaledibi Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 2 söndürme helikopteri, 6 arazöz ve 3 su tankı ile Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle alevler, büyümeden kontrol altına alındı.
Bölgedeki soğutma çalışması sürüyor.
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