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14 Aralık 2023 Perşembe 13:59:00 - Güncelleme:14 Aralık 2023 Perşembe 13:59:00

İskenderun'da ağır hasarlı binalar yıkılıyor

Kaynak: AA

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Hatay İskenderun'da depremde ağır hasar alan binaların yıkımı sürüyor.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 6 Şubat'taki depremlerde ağır hasar alan binaların yıkım çalışmaları devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yıkım kararı verilen yapılardaki çalışmalar, Bitişik, Sarıseki, Esentepe, Suçıkağı, Azganlık ve Meydan mahallelerinde sürdü.

Ekiplerin çevresinde önlem aldığı ağır hasarlı binalar, iş makineleriyle kontrollü yıkıldı, çıkan moloz, kamyonlarla enkaz döküm alanlarına taşındı.

Etiketler : iskenderun deprem hasar
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