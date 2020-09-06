İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı

Fatih Tosyalı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, yaptırdığı son Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.



Son bir ay içerisinde çeşitli nedenlerle 5 defa Kovid-19 testi yaptırdığını aktaran Tosyalı, şunları kaydetti:

''Sonucu öğrendiğim andan itibaren evimde istirahat halindeyim. Genel sağlık durumumda Allah’ıma çok şükür herhangi bir olumsuzluk yoktur. Takibimdeki rutin işleri evimden yürütüyorum. Başta Sağlık İlçe Müdürümüz Dr. Volkan Yeter ve Devlet Hastahanesi Başhekimi Dr. Veysel Yıldırım olmak üzere, Kovid-19 servisi çalışanı değerli doktor, hemşire ve tüm sağlık personeline yüksek ilgilerinden dolayı canıgönülden teşekkür ederim. Bu hastalık nedeniyle şifa bekleyen herkese dua ediyor, dualarınızı bekliyorum.''