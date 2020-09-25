25 Eylül 2020 Cuma 10:41:00 - Güncelleme:25 Eylül 2020 Cuma 10:51:00
'İsimsizler Hareketi' operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
Kaynak: AA
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Sosyal medyada "İsimsizler Hareketi" adı altında provokatif paylaşımlarda bulundukları belirlenen 24 şüpheli gözaltına alındı.
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