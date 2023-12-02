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İşgalci İsrail öldürmeye doymuyor: Gazze'nin güneyine gece bombardımanı
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02 Aralık 2023 Cumartesi 04:29:00 - Güncelleme:02 Aralık 2023 Cumartesi 04:29:00

İşgalci İsrail öldürmeye doymuyor: Gazze'nin güneyine gece bombardımanı

Kaynak: AA

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İsrail savaş uçaklarının ve savaş gemilerinin Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus ve orta kesiminde yer alan Deyr el-Belah kentine şiddetli saldırı düzenlediği belirtildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın yerel kaynaklara dayandırdığı haberine göre, İsrail savaş uçakları, Han Yunus kentine şiddetli hava saldırısı düzenledi.

Saldırıda aralarında çocuklar ve kadınların da bulunduğu onlarca kişi öldü ve yaralandı. Ölü ve yaralı sayısına ilişkin net sayı verilmedi.

İsrail savaş gemileri de Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah şehrinin kıyı bölgelerine ağır makineli tüfeklerle ateş açtı, şehrin semalarına onlarca aydınlatma bombası attı.

Etiketler : İsrail Saldırı Gazze
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