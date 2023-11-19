VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İşgalci İsrail Batı Şeria'da iki Filistinliyi şehit etti
Sınır Tanımayan Doktorların konvoyuna "kasıtlı" saldırı
Filistin Devlet Başkanı'ndan Biden'e çağrı: "Yetkiniz var, Gazze'deki soykırımı durdurun!"
Bakan Fidan'dan ABD'ye 'çifte standart' tepkisi: "Gazze'de kuşatma mevcut"
ABD işgal ortaklığını sürdürüyor: Netanyahu'dan Biden açıklaması
Almanya Başbakanı Scholz, Netanyahu ile görüştü Hava sıcaklığının 8 derece ölçüldüğü bölge, kar yağ...
19 Kasım 2023 Pazar 06:52:00 - Güncelleme:19 Kasım 2023 Pazar 06:52:00

İşgalci İsrail Batı Şeria'da iki Filistinliyi şehit etti

Kaynak: AA

ABONE OL

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin ve Beytüllahim kentlerine İsrail askerlerinin düzenlediği baskın sırasında açtıkları ateş sonucu iki Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin haber ajası WAFA'ya göre, Beytüllahim kentininin güneyindeki Dehişe Mülteci Kampı'na baskın sırasında yine İsrail askerlerinin ateşi sonucu başından yaralanan Ömer el-Lahham (20) adlı genç hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun baskınına direniş gösteren bölgedeki gençlerle çıkan çatışmalarda yaralanan Lahham'ın tedavisi için olay yerine gelen ambulansın müdahalesine İsrail askerleri tarafından engel olundu.

Cenin Devlet Hastanesi Müdürü Visam Bekir, İsam el-Fayid (46) adlı Filistinli engelli bir kişinin de Cenin kenti girişinde İsrail askerlerinin kurşunuyla hayatını kaybettiğini belirtti.

İsrail ordusuna bağlı çok sayıda asker, Cenin kentinin çeşitli mahallelerine gece baskın düzenledi. Keskin nişancılar kentin yüksek binalarının çatılarına yerleşti.

Girdikleri bazı mahallelerde birçok evin kapılarını patlatan İsrail askerleri, hoparlörle Uveys Ailesi'nden evini boşaltmasını istedi.

İsrail ordusuyla Cenin'e gelen buldozerler, Zahra Mahallesi'nde yolları kazıdı, kentin altyapısına büyük hasar verirken, çevredeki park halindeki Filistinlilere ait araçları da tahrip etti.

Ayrıca, Cenin Devlet Hastanesi ve İbni Sina Hastanesi önünde yoğun bir şekilde konuşlanan İsrail askerleri, ambulansların giriş çıkışlarına engel oldu. Bazı bölgelerde ambulansları durduran İsrail askerleri, içindekilerin dışarı çıkmasını istedi.

Etiketler : israil batı şeria saldırı
Birinci yıl kutlaması

Birinci yıl kutlaması
"Manevi yük annede maddiyat bende"

"Manevi yük annede maddiyat bende"
Alina'dan Serenay'a veto

Alina'dan Serenay'a veto
Eşinin hastalığı gerçekle yüzleştirdi

Eşinin hastalığı gerçekle yüzleştirdi
Ölümden döndü

Ölümden döndü
Bengü'nün kültür korosu

Bengü'nün kültür korosu
Hayali komedi filminde oynamak

Hayali komedi filminde oynamak
‘Ölüler Günü' festivalinde yeni yaşa merhaba

‘Ölüler Günü' festivalinde yeni yaşa merhaba
10 yıllık şarkı

10 yıllık şarkı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX