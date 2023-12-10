10 Aralık 2023 Pazar 22:58:00 - Güncelleme:10 Aralık 2023 Pazar 22:58:00
İşgalci İsrail 142 kadın esiri hapse attı! Aralarında bebekli anneler de var
Filistin Esirler Cemiyeti: İsrail güçleri Gazze'de alıkoydukları ve aralarında bebekli annelerin de bulunduğu 142 kadın esiri hapse attı.
Filistin Esirler Cemiyeti: İsrail güçleri Gazze'de alıkoydukları ve aralarında bebekli annelerin de bulunduğu 142 kadın esiri hapse attı.
Detaylar geliyor...
- İşgalci İsrail 142 kadın esiri hapse attı! Aralarında bebekli anneler de var
- Bodrum'da 136 düzensiz göçmen kurtarıldı
- Bakan Göktaş duyurdu: Zürih'te aile ataşeliği açılacak
- Adıyaman'da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı
- Düzce'de heyelan nedeniyle iki köy arasında ulaşım sağlanamıyor
- İşgalci İsrail'den küstah savunma: "Burası Orta Doğu ve hava oldukça sıcak"