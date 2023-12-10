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İşgalci İsrail 142 kadın esiri hapse attı! Aralarında bebekli anneler de var
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10 Aralık 2023 Pazar 22:58:00 - Güncelleme:10 Aralık 2023 Pazar 22:58:00

İşgalci İsrail 142 kadın esiri hapse attı! Aralarında bebekli anneler de var

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Filistin Esirler Cemiyeti: İsrail güçleri Gazze'de alıkoydukları ve aralarında bebekli annelerin de bulunduğu 142 kadın esiri hapse attı.

Filistin Esirler Cemiyeti: İsrail güçleri Gazze'de alıkoydukları ve aralarında bebekli annelerin de bulunduğu 142 kadın esiri hapse attı.

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Etiketler : Filistin Esirler Cemiyeti Israel güçleri Gazze esirleri kadın hapis
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