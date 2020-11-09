  • BIST
    1217.73
  • Dolar
    8,2963
  • Euro
    9,8720
  • Altın
    522,5840
İstanbul
14 / 18
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Ağbal'ın açıklamasının ardından dolarda sert düşüş
Azerbaycan'ın Paris Büyükelçisi Mustafayev'den röportajını yayımlamayan AFP'ye tepki
'Kaybettiğini kabul et'
Senatör Graham: Trump yenilgiyi kabul ederse bir daha Cumhuriyetçi bir başkan seçilemez
Merkez Bankası Başkanı Ağbal'dan ilk resmi açıklama
İşgalci Ermenistan'a ağır darbe... Hepsi imha edildi
Terör örgütü DEAŞ'a 11 ilde eş zamanlı operasyon
Boykot geri adım attırdı... Fransız bakan: Paris, İslam'a saygı duyuyor
"Türkiye şimdi başkasının kapısında beklemiyor, kendi SİHA'sını, İHA'sını yapıyor"
Zengilan'daki karakollara Azerbaycan bayrağı çekildi
Savunmadaki yerli ürünler SAHA'ya çıkıyor
İzmir depreminde can kaybı 115 oldu
NASA'dan çarpışma uyarısı
Hesap makinası gibi garson
Definecilerin kazdığı yerden 2 bin 500 yıllık tarih çıktı
Deniz Uğur'dan Banu Alkan'ın Kylie Jenner açıklamasına esprili paylaşım: Angelina Jolie beni taklit ...
Sinem Kobal ilk kez paylaştı... Doğum kiloları iki haftada gitti
Tolgahan Sayışman'ın kıymetlisi Nil Sayışman nişanlandı
Bakan Koca günlük koronavirüs tablosunu paylaştı
Ticaret Bakanlığından 'efsane cuma indirimleri' uyarısı
Trump'tan bir açıklama daha
Bakan Çavuşoğlu ve Akar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'le görüştü
Viyana'daki terör saldırısının faili Türkiye'de tutuklanarak Avusturya'ya iade edilmiş
Bakan Soylu görevinin başına döndü
09 Kasım 2020 Pazartesi 09:05:00 - Güncelleme:09 Kasım 2020 Pazartesi 09:05:00

İşgalci Ermenistan'a ağır darbe... Hepsi imha edildi

ABONE OL

Azerbaycan ordusunun, cephenin farklı istikametlerinde gece boyunca Azerbaycan askerlerine ve yerleşim birimlerine ateş açan Ermenistan güçlerine kayıplar verdiği bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, çatışmaların, ağırlıklı olarak cephenin Ağdere, Ağdam, Hocavend ve Gubadlı yönlerinde devam ettiği belirtildi.

Son 24 saatte ciddi darbe alan Ermenistan güçlerinin cephenin bazı bölgelerinde personel ve askeri teçhizat kaybederek geri çekilmek zorunda kaldığı ifade edilen açıklamada, Azerbaycan ordusunun Ermenistan'a ait 1 T-72 tankı, 1 D-30 obüsü, 1 havan topu takımı ve mühimmat dolu bir kamyonu imha ettiği vurgulandı.

Tüm cephe boyunca operasyonların sürdüğüne dikkat çekilen açıklamada, durumun Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğunun bildirildi.

Etiketler : azerbaycan ermenistan karabağ
Cem Yılmaz ile ayrılan Serenay Sarıkaya sessizliğini bozdu!

Cem Yılmaz ile ayrılan Serenay Sarıkaya sessizliğini bozdu!
Sibel Can ve Hakan Ural'a damat geliyor!

Sibel Can ve Hakan Ural'a damat geliyor!
Ünlü oyuncu Berk Oktay'dan sürpriz karar...

Ünlü oyuncu Berk Oktay'dan sürpriz karar...

Köyden çıkan şampiyon

Köyden çıkan şampiyon
Acar Fırat ile rap dünyasına yeni soluk

Acar Fırat ile rap dünyasına yeni soluk
Barış Arduç ile evlenen yeni gelin Gupse Özay senaryo yazıyor

Barış Arduç ile evlenen yeni gelin Gupse Özay senaryo yazıyor
Ece Erken ve sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu artık kaçmıyorlar! İlişki tam gaz devam...

Ece Erken ve sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu artık kaçmıyorlar! İlişki tam gaz devam...
Pelin Karahan'ın yeni sezon alışverişi

Pelin Karahan'ın yeni sezon alışverişi
Ünlü oyuncu Pınar Deniz'den örnek davranış! Kanserle mücadele edenleri unutmadı

Ünlü oyuncu Pınar Deniz'den örnek davranış! Kanserle mücadele edenleri unutmadı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER