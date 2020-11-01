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01 Kasım 2020 Pazar 09:46:00 - Güncelleme:01 Kasım 2020 Pazar 09:47:00

İşgalci Ermenistan ordusu ağır kayıplar veriyor: Çok sayıda askeri personel etkisiz hale getirildi

Kaynak: AA

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Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından, son 24 saatte cephenin farklı bölümlerinde işgalci Ermenistan ordusuna ait 1 zırhlı piyade aracı, 2 "Grad" füze sistemi, 8 farklı tipte top, 2 haberleşme kulesi ve 5 otomobilin imha edildiği, çok sayıda askeri personelin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Azerbaycan ordusunun, ateşkese rağmen cephenin farklı istikametlerinde gece boyunca Azerbaycan askerlerine ve yerleşim birimlerine ateş açan işgalci Ermenistan güçlerine kayıplar verdirdiği bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, çatışmaların, ağırlıklı olarak cephenin Ağdere, Ağdam, Hocavend ve Gubadlı yönlerinde devam ettiği belirtildi.

Son 24 saatte cephenin farklı bölümlerinde Ermenistan ordusuna ait 1 zırhlı piyade aracı, 2 "Grad" füze sistemi, 8 farklı tipte top, 2 haberleşme kulesi ve 5 otomobilin imha edildiği, çok sayıda askeri personelin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Cephenin, Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğu vurgulandı.

Etiketler : ERMENİSTAN AZERBAYCAN DAĞLIK KARABAĞ
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