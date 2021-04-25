İşgalci Ermenistan Başbakanı Paşinyan istifa etti

İşgalci Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 20 Haziran'daki parlamento seçimlerinin yapılması için istifa ettiğini ve seçimlere kadar başbakan vekili olarak görevine devam edeceğini belirtti.



Nikol Paşinyan, 28 Mart'ta yaptığı açıklamada "nisan ayı içerisinde istifa edeceğini" duyurmuştu.