25 Nisan 2021 Pazar 10:50:00 - Güncelleme:25 Nisan 2021 Pazar 10:50:00
İşgalci Ermenistan Başbakanı Paşinyan istifa etti
İşgalci Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, parlamento seçimlerinin yapılması için istifa ettiğini duyurdu
İşgalci Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 20 Haziran'daki parlamento seçimlerinin yapılması için istifa ettiğini ve seçimlere kadar başbakan vekili olarak görevine devam edeceğini belirtti.
Nikol Paşinyan, 28 Mart'ta yaptığı açıklamada "nisan ayı içerisinde istifa edeceğini" duyurmuştu.
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