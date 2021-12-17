VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
FETÖ soruşturmasında 30 gözaltı kararı
Otodaki fiyat oyunları deşifre oldu!
Zengezur koridoruna güç katacak anlaşma
Türkiye'den dikkat çeken S-400 mesajı
Meteoroloji bölge bölge uyardı!
ABD beklenen raporu yayınladı! Türkiye detayı!
AB son kez uyardı: Rusya'ya ağır sonuçları olacak
İşçi servisi üst geçit inşaatına uçtu
Dikkat çeken Avrupa sınırları açıklaması
Kalbinin sultanı
Salataya sarımsak rendeleyin!
Korona işitme kaybına yol açabilir
Mideniz bulanıyorsa kalp krizi geçiriyor olabilirsiniz!
Kontakt lensle uyumayın
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 17 Aralık
Bakan Nebati: Vergi sistemimizi tüm kesimlerin ihtiyaçlarına göre uyguluyoruz
Bakan Çavuşoğlu, Kamerun ve Çadlı mevkidaşlarıyla görüştü
İki adet P-72 Deniz Karakol Uçağı Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi
Türkiye, asgari ücretteki artışla birçok ülkenin önüne geçti
Stokçuluğa ilişkin kanun teklifi Komisyon'da kabul edildi
İngiltere'de salgının başından bu yana en yüksek vaka sayısı kaydedildi
Bakan Bilgin: Enflasyon oranının yaklaşık 30 puan üzerinde artış oldu
Türkiye'de 18 bin 100 yeni vaka tespit edildi
Asgari ücrette AGİ kalktı mı?
17 Aralık 2021 Cuma 08:04:00 - Güncelleme:17 Aralık 2021 Cuma 08:04:00

İşçi servisi üst geçit inşaatına uçtu

Kaynak: DHA

ABONE OL

Bursa'nın Gemlik ilçesinde fabrika işçilerini taşıyan servis minibüsü kontrolden çıkarak üst geçit inşaatına düştü. Kazada sürücü Hasan Bilgin ile araçtaki 4 işçi yaralandı.

BURSA'nın Gemlik ilçesinde otomotiv yan sanayi fabrikasında çalışan işçileri taşıyan servis minibüsü yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak üst geçit inşaatına düştü. Kazada sürücü Hasan Bilgin ile araçtaki 4 işçi yaralandı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Gemlik ilçesi Armutlu-Gemlik Yolu'nda meydana geldi. Gemlik'teki bir otomotiv yan sanayi fabrikasında çalışan işçileri taşıyan 16 S 7162 plakalı minibüs, sağanak yağış nedeniyle sürücü Hasan Bilgin'in direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıktı. Kayan minibüs, metrelerce savrularak yapımı devam eden üst geçit inşaatına düştü. Toprak yola giren araç, üst geçidin beton ayağına çarptı. Kazada sürücü Hasan Bilgin ile araçtaki 4 işçi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler yaralıların yardımına koşarken durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri başka bir kaza ihtimaline karşı yolda önlem alırken, sağlık ekipleri de yaralıları ilk müdahalenin ardından Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Etiketler : Bursa işçi servisi KAZA
Yeni güzel Ankara'dan

Yeni güzel Ankara'dan
Beslenme bavuluyla dolaşıyor

Beslenme bavuluyla dolaşıyor
‘Bi Tık' klip gerçeği

‘Bi Tık' klip gerçeği
Emrah, uğur getirecek

Emrah, uğur getirecek
'Ranchera Müziğinin Kralı' hayatını kaybetti

'Ranchera Müziğinin Kralı' hayatını kaybetti
Nurgül polis adayı

Nurgül polis adayı
Enerjik Gülben

Enerjik Gülben
Yeni yıl alışverişi

Yeni yıl alışverişi
Sete çıktılar

Sete çıktılar

EN ÇOK OKUNAN HABERLER