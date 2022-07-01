"Otelde vursak çok ses çıkar mı?"

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01 Temmuz 2022 Cuma 12:00:00 - Güncelleme:01 Temmuz 2022 Cuma 12:00:00

İranlı ajanlarla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı: Otelin içinde vurursak çok ses çıkar mı?

Kaynak: Yeni Şafak

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İstanbul'da İsrailli gruplara yönelik saldırı için Türkiye'ye gönderilen İran destekli hücrenin tasarladığı 2 sansasyonel saldırı ile ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Yakalanan tetikçi ile diğer 5 ajanın doğrudan İran istihbaratına çalışmadığı, talimatı bir mafya lideri aracılığıyla aldığı öğrenildi. Mafya lideri, saldırıda kullanılacak silahla ilgili “Otelin içinde vurursak çok ses çıkar mı?” diye soran tetikçiye, “Çok az, patlayan sigaralar gibi ses çıkar. Hatta ondan daha az” cevabı verdi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na (DMO) mensup subayların gizemli ve şüpheli ölümleri sonrası Tahran, saldırılarda İsrail'i sorumlu tutmuş ve cevap vereceklerini belirtmişti. Bu gelişmelerden sonra İstanbul'da bulunan İsrailli turistlere suikast yapmak için İran istihbaratı tarafından Türkiye'ye gönderilen İranlı ajanlar yakalanmıştı. Yakalanan ajanların yapacağı operasyonun detaylarına ulaşıldı

MİT TAKİBE ALDI

İran'ın İsrailli turistleri hedef alacağı bilgisini alan Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) teyakkuza geçti. MİT, İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ile ortak hareket ederek İsrailli turistlerin kaldığı otelleri yakın takibe aldı. Şüpheli bir kişiyi belirledi ve yakın takibe aldı.

KEŞİF YAPTI

MİT ve polis ekipleri İranlı şüpheliyi 17 Haziran sabahı kaldığı otelde yakalayarak gözaltına aldı. Sorgulanan ajan, İran'dan gönderilen 9 kişilik bir suikast timinin 3 İsrailli kadını öldürmek için otelde keşif yapacağını söyledi. Ajanın tüm detayları vermesinin ardından polis ekipleri otel çevresinde tertibat alarak ajanların otele gelmesini bekledi. 17 Haziran saat 11.40'ta otele gelen İranlı ajanlardan biri otel içerisinde 3 İsrailli kadının kaldığı odanın çevresinde keşif yaptı. Telefonla resim çekti.

LAZERLİ TABANCA

Ajanı takip eden polis ekipleri aynı gün saat 17.50'de baskın düzenlediği bir otelde 2 İranlı ajanı yakaladı. Otelde Baretta marka 2 silah, 2 susturucu ve silaha takılan 2 lazer ele geçirdi. 19 Haziran günü yapılan ve kayıt dışı olarak çalışan otellerin birinde 3 İranlı ajan daha yakalandı. MİT ve polis ekipleri 28 Haziran günü Avcılar'da bir ajanı daha yakaladı.

TALİMAT İRAN'DAN

Suikast timindeki 6 İranlı ajanın 3'ü sorgularında suikast emrinin İran istihbaratı tarafından verildiğini söyledi. İranlı ajanların 2 ay önce resmi yollardan Türkiye'ye giriş yaptığı, 2'sinin pasaportunun sahte olduğu belirlendi. Suikastı otelde keşif yapan İranlı ajanın yapacağı öğrenilirken, ajanın suikast için İran'daki yüklü miktarda para alacağı da tespit edildi. İran istihbaratı ile direk bağlantısı olmayan ajanların İranlı ünlü bir mafya lideri adına çalıştığı belirlendi. Suikastı yapacak olan ajanın WhatsApp üzerinden görüştüğü İran'daki mafya liderinden talimatlar aldığı da tespit edildi.

PARA GÖNDERİLDİ

Suikastı itiraf eden ajanlar, İran'daki mafya liderinden suikastın hafta sonu yapılması talimatının geldiğini ve 18 ya da 19 Haziran günü suikastı yapmayı planladıklarını itiraf ettiler. Banka hesap hareketleri incelenen suikast timine çok miktarda para gönderildiği tespit edildi. Suikastı yapacak olan ajanın mafya liderinin bir numaralı tetikçisi olduğu, 2 ay içerisinde 4 defa İran'a giderek mafya lideri ile görüşme yaptığı ve keşif görüntülerini mafya liderine gönderdiği tespit edildi.

SİLAHLARIN SESİNİ KONUŞTULAR

MİT ve polis ekiplerinin yaptığı çalışmada suikastı yapacak İranlı ajanın oteldeki keşiften 4 gün önce İran'a gidip geldiği ve burada İran istihbaratının suikast emrini verdiği İranlı mafya lideri ile görüştüğü ortaya çıktı. Ajanın keşif yaptıktan sonra da aradığı mafya lideri ile ne konuştuğu da tespit edildi. Keşif yapan İranlı ajanın "Otelin içinde vurursak çok ses çıkar mı? İşi yapmak için silah iyi değil mi? Ses ne kadar çıkıyor?" diye sorduğu, mafya liderinin ise "Çok az, patlayan balon kadar ses çıkarır. Patlayan sigaralar gibi ses çıkar. Hatta ondan daha az ses çıkarır, o konuda merak etmeyin. Sıkıntı olmaz" diye cevap verdiği de tespit edildi

Etiketler : MİT ve polis ekipleri ŞÜPHELİ İRANLI SUİKAST İSRAİL
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