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04 Kasım 2022 Cuma 16:38:00 - Güncelleme:04 Kasım 2022 Cuma 16:38:00

İran'ın güneydoğusundaki gösterilerde çok sayıda kişi yaralandı

Kaynak: AA

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İran'ın güneydoğusundaki Haş kentinde cuma namazı sonrası düzenlenen rejim karşıtı gösteriler sırasında çıkan olaylarda çok sayıda kişinin yaralandığı belirtilirken, aktivistler ise olaylarda 1 göstericinin öldüğünü iddia etti.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, ülkenin güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Haş kentinde cuma namazının ardından gösteri düzenlendi.

Bu sırada ülke yönetimine karşı sloganlar atan bir grup göstericinin Kaymakamlık binasına taşlarla ve ateşli silahlarla saldırıda bulunduğu ifade edildi. Olaylar sırasında çok sayıda polisin yaralandığı kaydedildi.

Haberde, bir polis kulübesinin de göstericiler tarafından ateşe verildiği aktarıldı.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim ise güvenlik güçlerinin karşı ateşinde çok sayıda kişinin yaralandığını bildirdi.

Merkezi İngiltere'de bulunan Beluç Aktivistleri Örgütü ise Haş kentindeki protestolar sırasında güvenlik güçlerinin göstericilere açtığı ateş sonucu 1 kişinin öldüğünü, çok sayıda kişinin yaralandığını iddia etti.

Sosyal medyada yayınlanan ve söz konusu gösterilere ait olduğu iddia edilen görüntülerde, güvenlik güçlerinin müdahalesi ve göstericilerle çatışmaları görülüyor. Bazı görüntülerde ise silah sesleri duyuluyor.

EYALETTEKİ "KANLI CUMA" OLAYLARI

İran'da Sünnilerin yoğun olarak yaşadığı Sistan-Beluçistan eyaletinin yönetim merkezi Zahidan kenti, 30 Eylül'de cuma namazı sırasında protestocular ile İran güvenlik güçleri arasında "Kanlı Cuma" olarak bilinen büyük olaylara sahne olmuştu.

Olaylarda onlarca kişi hayatını kaybetmişti.

İranlı yetkililer, silahlı grupların cami yakınlarındaki polis karakoluna saldırdığını ve güvenlik güçlerinin karşılık vermesiyle çatışma çıktığını açıklamıştı.

Zahidan kenti cuma imamı Sünni din adamı Abdulhamid İsmailzehi, 2 Ekim'de olaylarla ilgili yaptığı konuşmada, olayda emniyet güçlerinin halkın üzerine ateş açtığını ifade etmiş ve yetkililere olayı ciddi şekilde soruşturma çağrısında bulunmuştu.

Sistan-Beluçistan Güvenlik Konseyi, olaylarda kusuru olduğu gerekçesiyle kentin Emniyet Müdürü ve göstericilere ateş açılan karakolun amirinin görevden alındığını duyurmuştu.

Eyaletin Güvenlik Konseyi, kentteki olaylar sırasında bugüne kadar 35 kişinin hayatını kaybettiğini açıklarken, Beluç aktivistler ise ölü sayısının yaklaşık 100 olduğunu öne sürmüştü.

Etiketler : iran kara cuma gösteri
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