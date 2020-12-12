İran'ın küstah tehditlerine AK Parti'den sert tepki

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12 Aralık 2020 Cumartesi 14:09:00 - Güncelleme:12 Aralık 2020 Cumartesi 14:09:00

İran'ın Başkan Erdoğan'a yönelik küstah tehdidine AK Parti'den sert tepki

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İran'ın Başkan Erdoğan'a yönelik küstah tehditine AK Parti'den yanıt gecikmedi. AK Parti sözcüsü Çelik, "İran'ın karşı karşıya kaldığı yaptırımlar ve dayatmalar karşısında herkes susarken, sesini yükselten sadece Cumhurbaşkanımız olmuştur." ifadelerini kullandı.

AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, İran'ın tehditlerine sert tepki verdi. Çelik, "İran'ın karşı karşıya kaldığı yaptırımlar ve dayatmalar karşısında herkes susarken, sesini yükselten sadece Cumhurbaşkanımız olmuştur. Cumhurbaşkanımız kardeş İran'a yapılan haksızlıklara her zaman karşı çıkmıştır." dedi.

Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Bazı İranlı siyasetçilerin Cumhurbaşkanımız hakkında kullandığı çirkin dili kınıyoruz. Bu İranlı siyasetçiler İran’ı her zaman dost ve kardeş ülke olarak gören Cumhurbaşkanımızla, İran’ın düşmanlarını birbirine karıştıracak kadar pusulalarını kaybetmişler.

Haddini aşan İranlı siyasetçiler Cumhurbaşkanımız hakkında konuşurken saygılı olmalıdır. İran’ın zor zamanlardaki dostu Cumhurbaşkanımıza saldıranlar, kendi ülkelerinin düşmanlarını sevindiriyorlar.

"İRAN DÜŞMANLARINI SEVİNDİRİYORLAR"

Unutmasınlar, nükleer çalışmalar konusunda İran halkı haksızlığa uğrarken bu haksızlığa karşı İran’la anlaşmaya imza atan sadece Cumhurbaşkanımız ve Brezilya devlet başkanıydı. Haksızlık karşısında susmayan Cumhurbaşkanımıza saldıranlar İran düşmanlarını sevindiriyorlar.

Gün, Azerbaycanlı kardeşlerimizin işgal altındaki topraklarını kurtarmalarına sevindiğimiz, sevinenlerle de yan yana durduğumuz, gündür. Bundan rahatsız olanlar kendi zihiniyet çarpıklıklarını sergilemiş oluyorlar.

"HADDİNİ AŞAN SİYASETÇİLER SAYGILI OLMALIDIR"

Cumhurbaşkanımız kardeş İran’ın zor zamanlardaki dostudur. Cumhurbaşkanımız hakkında konuşurken haddini aşan İranlı siyasetçiler saygılı olmalıdır. Cumhurbaşkanımıza saldıranlar kendi ülkelerinin en büyük dostuna saldıran ve düşmanlarını sevindiren durumuna düşüyorlar.

Cumhurbaşkanımız haklının yanında yer almaya ve haksızlık karşısında susmamaya devam ediyor. Ermenistan işgaline karşı Azerbaycan’la beraberiz. Haksızlıklara karşı kardeş İran’ın hakkını korumaya da devam edeceğiz.

Etiketler : başkan erdoğan iran tehdit ak parti ömer çelik
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