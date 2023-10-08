'İran'dan Türkiye'ye mülteci akını' iddiaları yalanlandı: "Herhangi bir yoğunluk bulunmamakta"

'İran'dan Türkiye'ye mülteci akını' iddiaları yalanlandı: "Herhangi bir yoğunluk bulunmamakta"

DMM, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Gazze Şeridinde yaşanan gelişmelerden dolayı Van Saray Kapıköy sınır kapısında izdiham oluştuğu ve İran'dan Türkiye'ye mülteci akını olduğu iddiasının doğru olmadığını vurguladı.

DMM tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, Van Saray Kapıköy sınır kapısında izdiham oluştuğu ve İran'dan Türkiye'ye mülteci akını olduğu iddiası doğru değildir.

Görüntüler 3 Ekim 2023 tarihinde İran'ın Razi Sınır Kapısına aittir. Ekim ayının ilk haftasında İran'da 4 gün resmi tatil olması nedeniyle İranlı vatandaşlar, turistik amaçla Türkiye'ye gelmiştir.

Kapıköy sınır kapısında, zaman zaman konser ve bayram alışverişi gibi nedenlerle yoğunluk oluşabilmekle beraber, sınırlarımızda Gazze Şeridinde yaşanan gelişmelerden dolayı herhangi bir yoğunluk bulunmamaktadır.