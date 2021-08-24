İran'dan sınırda lakayt tavır!

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24 Ağustos 2021 Salı 10:48:00 - Güncelleme:24 Ağustos 2021 Salı 10:48:00

İran'dan Türkiye sınırında büyük skandal! İHA'larımız da görüntüledi

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Afgan göçüne kayıtsız kalan İran, herhangi bir önlem almıyor. Sınır güvenliği için motosiklet ve pikapla devriyeleri yeterli gören İranlılar, gruplar halinde karakol önünden geçen Afganlara bile müdahale etmiyor. İran'ın bu lakaytlığı sınırda devriye gezen İHA'larımız tarafından da kayıt altına alındı.

Türkiye, Afgan göçüne karşı sınırda tedbirlerini en üst noktaya çıkarırken komşu İran'ın yeterli önlem alıp almadığı tartışılıyor. Taliban'ın başkent Kabil'de kontrolü ele geçirmesi sonrasında beklenen göç dalgasına karşı Türkiye, İran sınır hattı boyunca karada duvar, hendek, tel örgü, elektronik sistemler ve gözetleme kuleleriyle havada ise İHA'larla yasa dışı geçişlere karşı kontrolünü sıkılaştırdı. Buna karşın gözlerin çevrildiği sınır komşusu İran'a yönelik bölge kaynaklarının gözlemi dikkat çekiyor.

GELEN GEÇİYOR

Sınır güvenliği için İran'ın yer yer motosikletli devriyeleri yeterli gördüğü, devriyelerin bazen de pikaplarla gerçekleştirildiğine dikkat çekilirken, yasa dışı geçişlerin görmezden gelindiği ifade ediliyor. Bu çerçevede İran karakolları yakınından geçen Afgan gruplara askerin müdahalede bulunmadığı bildiriliyor. Yeni Şafak'ın haberine göre, Buna ilişkin tespitlerin sınırda gözlem yapan İHA'lar tarafından da kayda geçirildiği öğrenildi.

YÜRÜME YOK

Bölge kaynakları, yakalanan göçmenler için "Yürüyerek gelmiş görüntüleri yok. Saç ve sakalları uzamamış, bitkin bir halleri yoktu" tespitini yapıyor. Afganistan'dan Türkiye sınırına kadar 2 bin kilometrelik mesafenin olduğunu anımsatan kaynaklar, İran topraklarından rahat bir şekilde yürüyerek gelinmesinin zor olduğunu ifade ediyor. Bu çerçevede göçmenlerin araçlarla sınıra yakın noktalara bırakıldığı da vurgulanıyor.

İNSANİ HASSASİYET DORUKTA

Sınırda önlemlerini en üst noktaya taşıyan Türkiye, ülke içinde tespit ettiği mültecilerin yakalanmasında da hassasiyeti elden bırakmıyor. Geçtiğimiz yıl yakalanacaklarını anlayan göçmen kaçakçıları içinde çok sayıda göçmenin olduğu tekneyi Van Gölü'nde batırmıştı. Bu nedenle insani hassasiyet de en üst noktaya çıkarıldı. Van Gölü'nden kaçak geçiş yaptığı tespit edilen tekneler, İHA'larla takip altına alınıyor. Göçmenlerin can güvenliği için tekne karaya ulaşana kadar hiçbir müdahalede bulunulmuyor. Karaya ayak basan kaçakçılar ve göçmenler, Jandarma veya Emniyet güçlerince kıskıvrak yakalanıyor.

Etiketler : Sınır güvenliği iran göç van gölü ihalar
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