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İran'dan açık İsrail tehdidi: BMGK yapamadı biz cezalandıracağız!
11 Nisan 2024 Perşembe 20:59:00 - Güncelleme:11 Nisan 2024 Perşembe 20:59:00

İran'dan açık İsrail tehdidi: BMGK yapamadı biz cezalandıracağız!

Kaynak: AA

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İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği, BM Güvenlik Konseyinin (BMGK) işgalci İsrail'e karşı gerekeni yapmadığının altını çizerek "BMGK gerekeni yapsaydı, biz Siyonist rejimi cezalandırmak zorunda kalmazdık" açıklamasında bulundu.

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği, İran'ın Suriye'nin başkenti Şam'daki konsolosluk binasına düzenlenen hava saldırısıyla ilgili BM Güvenlik Konseyini (BMGK) gerekeni yapmamakla suçladı ve İran'ın İsrail'i "cezalandıracağına" işaret etti.

İran'ın BM Daimi Temsilciliği, X sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

İRAN BMGK'YI SUÇLADI

Mesajda, "Eğer BM Güvenlik Konseyi, Siyonist rejimin Şam'daki diplomatik tesisimize yönelik menfur saldırısını kınasa ve sorumluları adalete teslim etseydi, İran bu alçak rejimi cezalandırmak zorunda kalmazdı." ifadesi kullanıldı.

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia da gazetecilere yaptığı açıklamada, saldırıya ilişkin BM Güvenlik Konseyi'nin bir açıklama yapması için uğraştıklarını bildirdi.

Nebenzia, BM Güvenlik Konseyi açıklamasının "Anglosakson" mevkidaşları tarafından engellendiğini ifade etti.

İsrail, İran'ın Şam Büyükelçiliği yerleşkesindeki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde, 7 kişi ölmüştü. Saldırıda 6 Suriye vatandaşı da hayatını kaybetmişti.

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Etiketler : İRAN BMGK İSRAİL
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