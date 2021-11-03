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03 Kasım 2021 Çarşamba 14:28:00 - Güncelleme:03 Kasım 2021 Çarşamba 14:28:00

İran'dan ABD iddiası: "Umman Denizi'nde bir İran petrol tankerine el koymaya çalıştı"

Kaynak: AA

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İran, Umman Denizi'nde ABD'nin bir İran petrol tankerine el koymaya çalıştığını fakat başarısız olduğunu duyurdu.

Umman Körfezi tansiyon yükseldi. İran devlet televizyonu, ABD'nin Umman Denizi'nde bir İran petrol tankerine el koymaya çalıştığını ancak başarısız olduğunu duyurdu.

AA'nın İran devlet televizyonundan aktardığı habere göre, ABD, Umman Denizi'nde İran petrolünü taşıyan bir tankere el koyup, geminin taşıdığı petrolü başka bir tankere yükledikten sonra tankeri bilinmeyen bir noktaya götürdü.

İran Devrim Muhafızları, ABD'nin girişiminin başarısız olduğunu ve petrol tankerinin şu anda İran karasularında olduğunu bildirdi.

Haberde ayrıca, ABD donanmasının tankeri yeniden ele geçirmek için birkaç helikopter ve savaş gemisiyle müdahale etmeye çalıştığı ancak başarısız olduğu ifade edildi.

Söz konusu tankerin şu anda İran kara sularına getirildiği ve olayla ilgili görüntülerin kısa zaman içerisinde paylaşılacağı aktarıldı.

Etiketler : Umman Körfez ABD İRAN İran petrol tankeri
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