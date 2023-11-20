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İran ve Katar Dışişleri Bakanları telefonda görüştü
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20 Kasım 2023 Pazartesi 15:48:00 - Güncelleme:20 Kasım 2023 Pazartesi 15:48:00

İran ve Katar Dışişleri Bakanları telefonda görüştü

Kaynak: AA

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İran ve Katar Dışişleri Bakanları, “Gazze'ye yönelik saldırıları” görüştü. Taraflar, İsrail'in Gazze'ye karşı işlediği "savaş suçlarını" durdurmaya yönelik son siyasi girişimler hakkında da görüş alışverişinde bulundu.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Katarlı mevkidaşı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Filistin ile ilgili son gelişmeleri ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını ele aldı.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Abdullahiyan ile Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al Sani telefonda görüştü.

Açıklamada, iki bakanın, işgal altındaki Filistin topraklarındaki mevcut durumdan İsrail'i sorumlu tuttuğu, İsrail'i uluslararası hukukun açık ihlalini durdurmaya zorlamak için uluslararası kuruluşlardan acil harekete geçmesini talep ettiği aktarıldı.

Abdullahiyan ve Al Sani, Filistin'deki savunmasız insanlara acil yardım sağlanması için İslam ve Arap ülkelerinin çabalarının gerekliliğine dikkati çekti.

Taraflar, İsrail'in Gazze'ye karşı işlediği "savaş suçlarını" durdurmaya yönelik son siyasi girişimler hakkında da görüş alışverişinde bulundu.

Etiketler : iran katar dışişleri
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