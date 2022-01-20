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20 Ocak 2022 Perşembe 09:51:00 - Güncelleme:20 Ocak 2022 Perşembe 09:51:00

İran Türkiye'ye gaz arzını durdurdu

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İran Milli Gaz şirketi teknik bir arıza sebebiyle Gürbulak giriş noktasından Türkiye'ye doğalgaz arzını 10 günlüğüne durdurdu

İran Milli Gaz Şirketi'nin (NIGC) teknik bir arızayı gerekçe göstererek Gürbulak giriş noktasından Türkiye'ye doğalgaz arzını 10 gün süreyle durdurduğu bildirildi.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) konuya ilişkin duyurusunda "Ülkemize Gürbulak Giriş Noktasından İran Milli Gaz Şirketi (NIGC) tarafından sağlanan doğalgazın teslimat basıncı ve miktarı 17 Ocak 2021 itibarıyla azalmaya başlamış ve doğalgaz alımı Günlük Kontrat Miktarının yaklaşık 1/3'ü seviyesine kadar düşmüştür" denildi.

Duyuruda, NIGC tarafından Kuruluşumuza yapılan bildirimde teknik bir arıza gerekçe gösterilerek, doğal gaz arzının mücbir sebep nedeniyle 20.01.2022 tarihinden itibaren 10 gün süreyle yapılamayacağının bildirildiği ifade edildi.

Etiketler : İran Milli Gaz Şirket GAZ TÜRKİYE
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