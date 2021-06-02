İran tarafından saldıran teröristler etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Hakkâri Yüksekova'da modüler beton duvar yapımında çalışan firmaların emniyetini almak üzere yol araması yapan METİ timimize İran topraklarından roket atılmış, verilen karşılık neticesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Birliklerimizde herhangi bir zayiat yoktur." denildi.

