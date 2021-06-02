İran tarafından saldıran teröristler etkisiz hale getirildi

İran topraklarından atılan rokete karşılık verildi! 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi
METİ timine İran topraklarından roket atıldı. Verilen karşılıkla 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Hakkâri Yüksekova'da modüler beton duvar yapımında çalışan firmaların emniyetini almak üzere yol araması yapan METİ timimize İran topraklarından roket atılmış, verilen karşılık neticesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Birliklerimizde herhangi bir zayiat yoktur." denildi.