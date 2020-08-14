İran, ABD'nin ülkesine ait petrolü taşıyan tankerlere el koyduğu iddialarını yalanladı

İran, ABD'nin ülkesinin Venezuela'ya gönderdiği petrol tankerlerine el koyduğu iddialarını yalanladı
Kaynak: AA
İran'ın Karakas Büyükelçisi Hüccetullah Sultani, ABD'nin İran'ın Venezuela'ya petrol gönderdiği 4 tankere el koyduğuna ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Sultani, "Emperyalist ABD'nin psikolojik savaş mahsulü bir yalanı. Ne gemiler İran gemisi, ne de gemi sahipleri veya bayrakları İranla alakalı." ifadelerini kullandı.
Wall Street Journal dün, ABD'nin, İran'ın Venezuela'ya petrol gönderdiği 4 tankere el koyduğunu duyurmuştu.
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