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Irak'tan Gazze'ye insani yardım kararı
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12 Ekim 2023 Perşembe 18:02:00 - Güncelleme:12 Ekim 2023 Perşembe 18:02:00

Irak'tan Gazze'ye insani yardım kararı

Kaynak: AA

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Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Gazze'ye insani yardım kararı aldıklarını açıkladı.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Gazze'ye insani yardım gönderilmesi talimatı verdi.

Irak haber ajansı INA'nın geçtiği haberde "Başbakan Sudani, Siyonist güçlerin ablukası altında bulunan Gazze'ye insani yardım gönderilmesi talimatı verdi." denildi.

Irak'ın göndereceği yardımın içeriğiyle ilgili haberde herhangi bir detaya yer verilmedi.

Bağdat'ta yarın cuma namazı sonrası Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'ın çağrısı üzerine İsrail protesto edilecek.

Kerkük'te de cuma namazı sonrası camilerde Gazze'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılınacak.

Etiketler : Irak Başbakanı insani yardım Gazzeye yardım
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