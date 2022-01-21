21 Ocak 2022 Cuma 12:39:00 - Güncelleme:21 Ocak 2022 Cuma 12:39:00
Irak'ta DEAŞ orduya saldırdı: 11 asker öldü
Kaynak: AA
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Irak'ın doğusunda terör örgütü DEAŞ tarafından orduya düzenlenen saldırıda 11 Irak askeri hayatını kaybetti.
Diyala Operasyonlar Komutanlığının açıklamasına göre, DEAŞ, Diyala vilayetine bağlı Uzaym nahiyesinde saldırı düzenledi.
Saldırıda 11 Irak askerinin öldüğü bildirildi.
DEAŞ saldırısı sonrası bölgeye üst düzey bir askeri heyetin gittiği ve saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedildi.