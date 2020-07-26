Irak'ta askeri üste iki ayrı patlama meydana geldi
Bağdat'ın güneyinde yer alan askeri üste patlama meydana geldi. Üsten yükselen dumanlar Bağdat'ın birçok yerinden görüldü.
Irak’ın başkenti Bağdat’ın güneyindeki el-Seyidiye bölgesinde bulunan Sakar Askeri Üssü’nde patlama yaşandı.
Üsten yükselen dumanlar Bağdat’ın birçok yerinden görülürken, patlamanın üssün cephaneliğinde meydana geldiği iddia edildi.
2 AYRI PATLAMA OLDU
Irak Savunma Bakanlığına bağlı Medya Güvenlik Ağı, tarafından yapılan açıklamada Bağdat’ın güneyinde yer alan el-Seyidiye bölgesindeki Sakar askeri üssünde art arda 2 patlamanın meydana geldiği duyuruldu.
Güvenlik Ağı, patlamaya ilişkin detaylı bilginin verileceğini aktardı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, bölgeye giden tüm yollar kapatıldı.
- 'Ege'de Yunanistan ve ABD'nin ortak tatbikat yapacağı' iddiaları gerçek dışı
- ABD'yi Hanna kasırgası vurdu sel uyarısı yapıldı
- Bakan Koca 26 Temmuz koronavirüs tablosunu paylaştı
- Irak'ta askeri üste iki ayrı patlama meydana geldi
- Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden FETÖ'ye ağır darbe!
- Tarihi bina boşaltılıyor... Ayasofya Müzesi olacak