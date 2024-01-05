VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
BM: Gazze'nin kuzeyine acilen yardımlar ulaştırılmalı
ABD'li yatırım bankasından Türk lirası yorumu: "Reel değer kazanacak"
Kayseri'de FETÖ operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı
Berlin'de yaşayan İsrailliler Gazze'deki savaşın durdurulması için gösteri yaptı
Hatay'da 52 düzensiz göçmen yakalandı
Blinken İstanbul'da
05 Ocak 2024 Cuma 16:59:00 - Güncelleme:05 Ocak 2024 Cuma 16:59:00

Iraklı polisler Yunus Emre Enstitüsü işbirliğinde Türkçe öğreniyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Irak İçişleri Bakanlığında görevli rütbeli polis memurlarına, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından hızlandırılmış Türkçe dersleri verilmeye başlandı.

Yunus Emre Enstitüsünden konuya dair yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Yunus Emre Enstitüsü, Bağdat'ta bulunan Irak İçişleri Bakanlığı Diller Enstitüsünde, Bağdat Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun rütbeli polis memurlarına yönelik hızlandırılmış Türkçe derslerine başladı." ifadeleri kullanıldı.

Bu kapsamda mart ayında açılacak yeni sınıflarla Irak sınır polisleri ve gümrük muhafızlarının tamamına da Türkçe dersleri verileceği kaydedildi.

Açıklamada, Yunus Emre Enstitüsü Bağdat Koordinatörü Ahmet Can Turgut'un şu ifadeleri yer aldı:

"Enstitümüz ve Irak İçişleri Bakanlığı işbirliğiyle başladığımız bu proje, Türkiye ile Irak arasındaki dostluk ve ortak çalışma azminin bir göstergesidir.

Sınır polisleri ve gümrük muhafızlarının Türkçe öğrenmeleri, sınır komşumuz olan Irak ile işbirliği ve iletişimin daha da güçlenmesine katkı sağlayacak."

Irak İçişleri Bakanlığı Diller Enstitüsü Müdürü Tuğgeneral Dr. İsmail Davud Sellumi de "Bağdat Yunus Emre Enstitüsü ile Irak İçişleri Bakanlığı Diller Enstitüsü arasında Iraklı subaylara ve rütbeli personellere Türkçe dersleri verilmesi konusunda başarılı bir şekilde anlaşmaya vardık." ifadelerini kullandı.

Enstitü bünyesindeki öğretmenler gözetiminde derslere başladıklarını aktaran Sellumi, gelecekte kurs sayısını artırarak işbirliğine devam edeceklerini kaydetti.

Eğitime katılan Iraklı Binbaşı Muhammed Abdulkadir de şunları aktardı:

"Türkçe dilbilgisine dair konular öğrendik. Bu eğitimin bizlere yeni alanlar açacağına ve çok şey katacağına olan inancımız yüksek. Bizlere bu imkanı sağlayan Yunus Emre Enstitüsüne ve nitelikli öğretmenlerimize teşekkürü bir borç bilirim."

Etiketler : ırak polis türkçe
Mehmetçik için tek yürek oldular

Mehmetçik için tek yürek oldular
Murat Boz ile olan hayalini açıkladı

Murat Boz ile olan hayalini açıkladı
20'nci yıla özel konser

20'nci yıla özel konser
Şafak'ın başı belada

Şafak'ın başı belada
Kızım olacağını duyunca ağladım

Kızım olacağını duyunca ağladım
Ateşlendikten sonra huyum değişti

Ateşlendikten sonra huyum değişti
Beşinci kez buluştular

Beşinci kez buluştular
Önce danıştı sonra yazdı

Önce danıştı sonra yazdı
Dilan Çıtak zayıflık sırrını açıkladı

Dilan Çıtak zayıflık sırrını açıkladı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX