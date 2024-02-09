Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröristler için hiçbir yer güvenli değil. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 3 PKK/YPG'li teröristi ve Irak'ın kuzeyindeki Pençe Operasyonu bölgesindeki 2 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi." bilgisi verildi.
Teröristler için hiçbir yer güvenli değil!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 9, 2024
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 3 PKK/YPG'li teröristi ve Irak'ın kuzeyindeki Pençe Operasyonu bölgesindeki 2 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi.... pic.twitter.com/K6h19TlJO0
- Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
- "Savaş suçlarının gözlerden kaçırılmaması için çaba harcıyoruz"
- İstanbul Adliyesindeki terör saldırısı soruşturmasında 96 zanlı adliyeye sevk edildi
- Saldırı hazırlığındaki terörist yakalandı
- "Ulaşım çilesi bitecek, deprem riski kalkacak"
- Hafta sonu hava nasıl olacak?