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09 Şubat 2024 Cuma 10:40:00 - Güncelleme:09 Şubat 2024 Cuma 10:40:00

Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröristler için hiçbir yer güvenli değil. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 3 PKK/YPG'li teröristi ve Irak'ın kuzeyindeki Pençe Operasyonu bölgesindeki 2 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi." bilgisi verildi.

Etiketler : milli savunma bakanlığı türk silahlı kuvvetleri terörist
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