Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 8 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı teröristin, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada terörle mücadelede kararlılık mesajı verilirken, ""Terörist neredeyse hedefimiz orası!" parolasıyla terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyoruz. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek!" ifadeleri kullanıldı.