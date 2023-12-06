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06 Aralık 2023 Çarşamba 14:47:00 - Güncelleme:06 Aralık 2023 Çarşamba 14:47:00

Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 8 terörist öldürüldü

Kaynak: AA

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Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı teröristin, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada terörle mücadelede kararlılık mesajı verilirken, ""Terörist neredeyse hedefimiz orası!" parolasıyla terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyoruz. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek!" ifadeleri kullanıldı.

Etiketler : msb terör örgütü operasyon
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