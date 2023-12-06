Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 8 terörist öldürüldü
Kaynak: AA
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı teröristin, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada terörle mücadelede kararlılık mesajı verilirken, ""Terörist neredeyse hedefimiz orası!" parolasıyla terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyoruz. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek!" ifadeleri kullanıldı.
"Terörist neredeyse hedefimiz orası!" parolasıyla terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyoruz.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 6, 2023
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi.
Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya... pic.twitter.com/KxRmBzs3Km
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