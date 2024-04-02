Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 6 terörist etkisiz

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, terörle mücadele operasyonlarının, bölgede son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla süreceği vurgulandı.

Ara, bul, yok et!



Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerinde tespit ettiği 6 PKK'lı teröristi düzenlediği hava harekâtı ile etkisiz hâle getirdi.



Bölgede en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız azim ve... pic.twitter.com/cbE8Xi5Cq1 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 2, 2024

Paylaşımda, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerinde tespit ettiği 6 PKK'lı teröristi düzenlediği hava harekatıyla etkisiz hale getirdi." ifadesine yer verildi.