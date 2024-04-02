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02 Nisan 2024 Salı 09:57:00 - Güncelleme:02 Nisan 2024 Salı 09:57:00

Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 6 terörist etkisiz

Kaynak: AA

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Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerinde 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, terörle mücadele operasyonlarının, bölgede son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla süreceği vurgulandı.

Paylaşımda, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerinde tespit ettiği 6 PKK'lı teröristi düzenlediği hava harekatıyla etkisiz hale getirdi." ifadesine yer verildi.

Etiketler : msb hava harekatı pkk terörist
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