Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 6 terörist etkisiz
Kaynak: AA
Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerinde 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, terörle mücadele operasyonlarının, bölgede son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla süreceği vurgulandı.
Ara, bul, yok et!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 2, 2024
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerinde tespit ettiği 6 PKK'lı teröristi düzenlediği hava harekâtı ile etkisiz hâle getirdi.
Bölgede en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız azim ve... pic.twitter.com/cbE8Xi5Cq1
Paylaşımda, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerinde tespit ettiği 6 PKK'lı teröristi düzenlediği hava harekatıyla etkisiz hale getirdi." ifadesine yer verildi.
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