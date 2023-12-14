Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 5 terörist öldürüldü
Kaynak: TRT Haber
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarını kararlılıkla sürdürüyor.
Milli Savunma Bakanalığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristin, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.
Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 14, 2023
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/HI1dhYddjR
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