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14 Aralık 2023 Perşembe 15:33:00 - Güncelleme:14 Aralık 2023 Perşembe 15:33:00

Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 5 terörist öldürüldü

Kaynak: TRT Haber

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Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarını kararlılıkla sürdürüyor.

Milli Savunma Bakanalığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristin, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.

Etiketler : msb hava harekatı terör örgütü
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