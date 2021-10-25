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25 Ekim 2021 Pazartesi 17:30:00 - Güncelleme:25 Ekim 2021 Pazartesi 17:30:00

Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Metina'da 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Metina'da 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Teröristleri inlerinde vurmaya devam ediyoruz. Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Metina'da tespit edilen 4 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız etkin ve kararlı şekilde sürecek." ifadelerine yer verildi.

Etiketler : Hava Kuvvetleri pkk operasyon
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