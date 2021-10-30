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30 Ekim 2021 Cumartesi 15:10:00 - Güncelleme:30 Ekim 2021 Cumartesi 15:10:00

Irak'ın kuzeyindeki operasyonda 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde düzenlenen operasyonda 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamada, terörle mücadelenin etkili ve kararlı şekilde sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin daha komandoların operasyonuyla etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Etiketler : milli savunma bakanlığı pkk terörist
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