Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Terörle mücadele yurt içinde ve sınır ötesinde kararlılıkla sürdürülüyor.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde 5 teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

"Terör yuvalarına kilit vurmaya devam ediyoruz.Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Asil milletimizi terör belasından kurtarmak için mücadelemizi büyük bir azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdüreceğiz."