Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Terörle mücadele yurt içinde ve sınır ötesinde kararlılıkla sürdürülüyor.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde 5 teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.
"Terör yuvalarına kilit vurmaya devam ediyoruz.Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Asil milletimizi terör belasından kurtarmak için mücadelemizi büyük bir azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdüreceğiz."
Terör yuvalarına kilit vurmaya devam ediyoruz!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 1, 2024
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.
Asil milletimizi terör belasından kurtarmak için mücadelemizi büyük bir azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz,... pic.twitter.com/VEHZSCcMXd
- "OVP'yi kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz"
- Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
- Yerel seçimlerde 4 milletvekili belediye başkanlığı yarışını kazandı
- Yargıtay Başkanı, seçimin 11. turunda da belirlenemedi
- YSK Başkanı Yener: Seçimlere katılım oranı yüzde 78,11
- BBP, Sivas'ta belediye başkanlığını iki dönem sonra yeniden kazandı