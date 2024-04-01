Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

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01 Nisan 2024 Pazartesi 11:35:00 - Güncelleme:01 Nisan 2024 Pazartesi 11:35:00

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Terörle mücadele yurt içinde ve sınır ötesinde kararlılıkla sürdürülüyor.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde 5 teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

"Terör yuvalarına kilit vurmaya devam ediyoruz.Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Asil milletimizi terör belasından kurtarmak için mücadelemizi büyük bir azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdüreceğiz."

Etiketler : terörle mücadele milli savunma bakanlığı pkk terörist hava harekatı
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