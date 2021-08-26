VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
ABD'lilerin yarısı işyerlerindeki aşı zorunluluğunu destekliyor
Okulların açılacağı ilk hafta alınacak tedbirler belirlendi
ABD'de koronavirüs: Son 24 saatte 1442 kişi hayatını kaybetti
Merkel'in İsrail ziyareti iptal edildi
Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı?
Bayraktar Akıncı TİHA, güvenlik güçlerine teslim ediliyor
ABD, Kabil'den tahliyelerde kişi başı 6 bin 500 dolar alıyor
Irak'ın kuzeyindeki Haftanin'de 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Mehmetçik Afganistan'dan dönüyor...
İngiltere'den kritik Türkiye açıklaması
Afganistan'da yaşananlar Rusya'nın silah pazarını genişletti
"Yeni Türk tehdidi" başlığıyla duyurdular
Mehmetçik'in Afganistan'dan dönüş kararı nasıl alındı?
İspanya açıklarında facia: 2'si Türk 3 gemici zehirlenerek öldü
Bakanlıktan IMF açıklaması: Bir anlaşma yapılmadı
3. doz koronavirüs aşısı hastalık riskini yüzde 97 azaltıyor
Lübnan'da şimdi de su krizi: Keşke Osmanlı yasalarını uygulasaydık
"Türkiye yeni bir şahlanış içinde"
Menzili Avrupa'yı kapsıyor
Borcu olanlar için son 6 gün
Bakan Akar'dan tahliye açıklaması
3 gündür düşüş sürüyor... Bitcoin, Ethereum ve Altcoin'lerde son durum
Meksika'da helikopter düştü... O anlar kameralara yansıdı
Bakan Koca: Şanlıurfa, halen Kırmızı olan tek ilimiz
26 Ağustos 2021 Perşembe 16:04:00 - Güncelleme:26 Ağustos 2021 Perşembe 16:04:00

Irak'ın kuzeyindeki Haftanin'de 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: AA

ABONE OL

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin'de tespit edilen 5 PKK'lı terörist, TSK ve MİT'in koordineli çalışmalarıyla etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Haftanin'de 5 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'nin Twitter adresinden yapılan açıklamada, TSK ve MİT'in koordineli çalışmalarıyla teröristlere darbe vurmaya devam edildiği belirtildi.

Irak'ın kuzeyindeki Haftanin'de tespit edilen 5 PKK'lı teröristin, Hava Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildiği duyurulan açıklamada, "En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz devam edecek." ifadesine yer verildi.

Etiketler : MSB IRAK Milli Savunma Bakanlığı TSK MİT
Candan zarafet

Candan zarafet
Aşılarını olup buluştular

Aşılarını olup buluştular
Açıkhava'da Duman

Açıkhava'da Duman
Yazı çalışarak geçirdi

Yazı çalışarak geçirdi
Hayranlarını dinliyor

Hayranlarını dinliyor
Dijitale hızlı girdi

Dijitale hızlı girdi
Setten ilk kare hayranlarından

Setten ilk kare hayranlarından
Oyunculuğa göz kırptı

Oyunculuğa göz kırptı
Hamile Korel aşı oldu

Hamile Korel aşı oldu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER