Irak'ın kuzeyindeki Gara'da 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB'den yapılan açıklamada, "Terörü bitirmekte, milletimizi bu beladan kurtarmakta kararlıyız. Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek." ifadelerine yer verildi.

Terörü bitirmekte, milletimizi bu beladan kurtarmakta kararlıyız!



Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.



En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek.#MSB pic.twitter.com/M5xcgUqsKE — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 27, 2022