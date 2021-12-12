MSB: 3 terörist etkisiz hale getirildi

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12 Aralık 2021 Pazar 18:11:00 - Güncelleme:12 Aralık 2021 Pazar 18:12:00

Irak'ın kuzeyindeki Avaşin'de ve Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesi ve Suriye'deki Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Mücadelemiz sürüyor. Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde tespit edilen 1 PKK'lı terörist SİHA ile etkisiz hale getirilirken, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist de komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

Etiketler : milli savunma bakanlığı terörist pkk
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